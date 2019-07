Sant’Arsenio: domani lo show “Non mi chiamo Tonino” di Paolo Caiazzo per la festa del Santo Patrono

Sarà la comicità di Paolo Caiazzo ad animare i solenni festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono a Sant’Arsenio.

Domani, venerdì 19 luglio, a partire dalle 22.30, Piazza Domenico Pica diventerà la scenografia per lo spettacolo dell’artista napoletano tra i principali protagonisti del programma Rai “Made in Sud”.

“Non mi chiamo Tonino” sarà lo show presentato dal Comune di Sant’Arsenio, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Maggiore, per divertire grandi e piccini che accorreranno in piazza per trascorrere una serata all’insegna del sorriso.

Il protagonista dello spettacolo è Tonino Cardamone, il “giovane in pensione” ritenuto da tutti una mente poco attendibile. Così, con la scusa di essere pazzo, analizza i comportamenti di tutti, ma anche accadimenti di cronaca e di politica, così come la società che lo circonda, e ne mette in luce gli aspetti poco razionali.

– Chiara Di Miele –