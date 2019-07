Sorpreso fuori dalla propria abitazione mentre è ai domiciliari. Arrestato 32enne di Capaccio

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, in esecuzione all’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con quella di custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Salerno, hanno arrestato il 32enne M.R., pregiudicato di Capaccio Scalo, poiché responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari e già sottoposto a provvedimenti restrittivi per “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti“.

L’ordinanza applicativa della custodia in carcere è stata eseguita dai militari della Stazione di Capaccio Scalo che, lo scorso 1° luglio, durante un controllo alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno trovato il 32enne all’esterno della propria abitazione mentre conversava con persone estranee al proprio nucleo familiare.

L’arrestato dopo le operazioni di rito è stato associato presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Paola Federico –