Incidente lungo l’A2 a Sala Consilina, impatto tra un’auto e un furgone. Una persona ferita

Un incidente si è verificato questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dell’area di servizio di Sala Consilina in direzione Sud.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti, per cause in corso di accertamento, una Mini Cooper e un furgone. L’automobile nell’urto è rimasta incastrata sotto il veicolo pesante.

Il conducente, ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Polla per le cure del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina. I mezzi sono stati recuperati dalla ditta Esa Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –