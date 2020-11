Sant’Arsenio: dal Comune un contributo di 200 euro per le attività commerciali chiuse a causa della pandemia

Il Comune di Sant’Arsenio ha stanziato un contributo straordinario di 200 euro per ciascuna delle attività commerciali e degli esercizi pubblici che sono stati chiusi a causa della pandemia. I fondi, a carico del bilancio comunale, andranno utilizzati per le spese sostenute ed ai fini della sanificazione e della messa in sicurezza dei locali.

La domanda e l’avviso completo sono reperibili sul sito ufficiale dell’ente all’indirizzo www.comune.santarsenio.sa.it.

Il contributo dovrà essere richiesto e rendicontato entro e non oltre il 4 dicembre.

La domanda va inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it.

– Chiara Di Miele –