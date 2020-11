L’Ordine dei Geologi della Campania, nella ricorrenza del 40° anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, ha indetto il 5° Concorso di fotografia “I Terremoti – I migliori scatti degli ultimi 40 anni”.

Il concorso intende ripercorrere i 40 anni trascorsi dal terremoto del 1980 attraverso le immagini dell’epoca ma anche di tutte quelle riconducibili ad altri eventi sismici. Le fotografie presentate dovranno evidenziare gli effetti dei terremoti sul territorio, sulle opere e sulle popolazioni. Il concorso è gratuito e aperto a tutti quelli che, dichiarando il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate, acconsentano all’uso gratuito delle stesse da parte dell’Ordine dei Geologi della Campania per attività di comunicazione e divulgazione.

“Con questa iniziativa l’Ordine dei Geologi della Campania non solo vuole ricordare il quarantennale del terremoto dell’Irpinia del 1980, ma vuole anche tenere viva l’attenzione sui fenomeni sismici nei prossimi mesi, per tutta la durata del concorso” spiega Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine.

Per partecipare al concorso è necessario scaricare il modulo di iscrizione presente all’indirizzo www.geologicampania.it/concorso-fotografico/, compilarlo in tutte le sue parti ed inviarlo assieme al materiale fotografico all’indirizzo concorso@geologicampania.it. Ciascun concorrente può partecipare inviando un portfolio composto da un massimo di 3 foto attinenti al tema, entro il termine del 23 dicembre.

Al termine della votazione saranno selezionati i primi 30 scatti che avranno ricevuto più voti alle ore 18.00 del 31 gennaio 2021. I voti conteggiati come validi saranno solo quelli dati alla foto condivisa nell’Album “5° Concorso Fotografico” sulla pagina dell’Ordine dei Geologi della Campania. Al termine delle votazioni online, la Commissione giudicatrice, composta da esperti di comunicazione e arti visive, designerà le foto migliori per un totale di 5 fotografie scelte tra i 30 scatti selezionati dagli utenti del web. I vincitori, i cui nominativi saranno pubblicati sul portale dell’Ordine, riceveranno i premi in palio nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà online o in luogo e data da definire.

Il 1° classificato riceverà una fotocamera digitale compatta Nikon Coolpix P900, il 2° classificato una fotocamera digitale GoPro HERO8 Black e il 3° classificato una action camera GoPro HERO7, mentre il 4° e il 5° classificato uno zaino reflex professionale K&F Concept.

– Chiara Di Miele –