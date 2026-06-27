Una brillante operazione di indagine della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, guidata dal Comandante Andrea Santoro, ha permesso di individuare e punire l’autore di ripetuti abbandoni di rifiuti presso l’ex distributore Opera Fuel, sul rettilineo che costeggia Sant’Arsenio e congiunge San Pietro al Tanagro con Atena Lucana.

L’attività della Polizia Municipale è stata condotta negli ultimi mesi con il massimo riserbo ed è stata resa nota solo adesso che la vicenda si è conclusa con il pagamento di una ammenda di ben 4.500 euro da parte del colpevole, che ha dovuto anche sottostare ad un temporaneo sequestro della propria auto ed al ritiro della patente di guida con sospensione di un mese disposta dal Prefetto di Salerno.

Il Comandante Santoro ha voluto rendere pubblica la notizia per elogiare l’attività di indagine, tramite fototrappole di ultimissima generazione, condotta da tutto il personale di polizia giudiziaria, in particolare l’agente Raffaele Migliore che si è specializzato nell’uso dei nuovi sistemi di videosorveglianza.

Mediante l’uso delle telecamere mobili, la Polizia Municipale ha infatti individuato in più occasioni l’uomo, con la stessa auto, recarsi sul tratto di strada di Sant’Arsenio e buttare dal finestrino sacchetti di rifiuti urbani. La norma vigente prevede il deposito di rifiuti come reato, con sanzioni accessorie come la confisca del veicolo ed il ritiro della patente. Il testo unico dell’Ambiente offre anche misure ridotte per non incorrere nel procedimento penale.

L’autore del gesto ha anche saldato le spese di rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti.

“Da allora –spiega il Capitano Santoro- non abbiamo più registrato alcuno sversamento. Evidentemente il responsabile era sempre lo stesso. Sono davvero contento del lavoro di indagine fatto, l’attività ha riguardato l’intero Comando. Il giovane agente Migliore si è distinto per la competenza tecnico-informatica e per l’accuratezza nella redazione degli atti. Sono fiducioso che su questa strada possano proseguire le attività di controllo del territorio ed andare a smascherare altri incivili che deturpano l’ambiente”.

Il consigliere delegato all’Ambiente Maurizio Ippolito si congratula con la Polizia Municipale per l’operato svolto.“Dopo tante mie richieste, tanti sopralluoghi effettuati con Carabinieri e Polizia e tante sollecitazioni sono state acquistate, con un finanziamento, alcune fototrappole e altri dispositivi installati nei punti più strategici per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sull’intero territorio comunale – spiega il consigliere – Ne ho fatto una battaglia chiedendo con forza che chiunque venga trovato a gettare immondizia sia sanzionato come previsto dalla legge”.

Parole che anticipano la conclusione del rapporto di lavoro tra il Comandante Andrea Santoro ed il Comune di Sant’Arsenio: il 30 giugno scade infatti il contratto di convenzione. A prendere le redini del Comando sarà il sottotenente Vincenzo Giuliano.