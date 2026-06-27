Un’opera attesa da tempo dalla comunità di Caggiano compie finalmente un passo decisivo. È stata avviata la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Palazzetto dello Sport, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si tratta di un intervento importante, per un importo complessivo di oltre 2.000.000 euro, che consentirà di restituire al paese una struttura moderna, funzionale, accessibile e pienamente fruibile.

Il Palazzetto diventerà un vero e proprio centro polifunzionale al servizio della comunità: non solo uno spazio dedicato allo sport, alle scuole, ai giovani e alle associazioni, ma anche un luogo al chiuso capace di ospitare concerti, manifestazioni, eventi culturali, iniziative pubbliche e momenti di aggregazione.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità e alla piena fruizione degli spazi da parte delle persone con disabilità per accogliere tutti e garantire pari opportunità di partecipazione.

“Un’opera richiesta, attesa e sentita che rappresenta un investimento concreto sul futuro di Caggiano, sulla qualità dei servizi e sulla crescita sociale, sportiva e culturale della nostra comunità – fa sapere l’Amministrazione, guidata dal sindaco Modesto Lamattina – Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’ingegnere Pasqualina Cafaro, che con competenza, impegno e determinazione ha seguito un percorso complesso, superando criticità tecniche, amministrative e gestionali, fino ad arrivare a questo importante risultato. Un ringraziamento anche alla Cooperativa Sociale Iskra per il prezioso supporto logistico. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione per realizzare opere utili, migliorare gli spazi pubblici e dare risposte concrete alla nostra comunità”.

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