È stata presentata oggi alla stampa la XXIX edizione della rassegna “Teatro in Sala“. Promossa dall’associazione culturale “i Ragazzi di San Rocco“, gode del sostegno della Banca Monte Pruno che ne ha ospitato la presentazione presso la sua sede a Sant’Arsenio.

Questa nuova edizione si annuncia ancora più vicina alle tematiche sociali e sempre aperta a varie forme di cultura: teatro, ma anche danza, musica e comicità. Per il secondo anno, grazie alla volontà di Banca e Fondazione Monte Pruno, ci sarà in palio una borsa di studio intitolata al Maestro Polito e destinata a giovani con disabilità iscritti ad un Conservatorio di Musica in tutta Italia.

“Un premio dedicato a papà che ha superato una malattia. Nella vita tutto è possibile anche con la disabilità” ha spiegato Beppe, figlio del Maestro Polito.

“Come Amministrazione comunale e come associazione siamo assai felici del partenariato della Banca Monte Pruno – ha affermato l’assessore Josefhmari Biscotti -. L’Istituto di credito si conferma presente, attivo e vicino alle associazioni territoriali”.

Il Direttore Generale della Monte Pruno, Cono Federico, ha rimarcato la qualità dell’impegno dell’associazione salese. “A ‘i Ragazzi di San Rocco’ vanno i miei complimenti per aver perseguito con le attività per 29 anni. Come Banca abbiamo sempre sostenuto la cultura e il teatro ne è l’espressione massima. Saremo sempre al fianco di queste iniziative e di Sala Consilina, il paese più grande del Vallo di Diano”.

Ha trattato nel dettaglio i 9 appuntamenti in calendario il Vicepresidente dell’associazione Carlo Maucioni. Presenti tra il pubblico gli altri membri dell’associazione e il responsabile dell’Area Executive della Monte Pruno Antonio Mastrandrea.

“La nostra associazione nacque con la scrittura di un testo teatrale e per questo il linguaggio del teatro è rimasto l’elemento preferito – ha affermato Maucioni -. Tuttavia, si tratta di una rassegna nazionale di arti performative, perché abbiamo scelto di inserire musica e danza, oltre al teatro civile in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana”.

La rassegna inizia il 16 novembre con la danza, ovvero un omaggio al coreografo Micha van Hoecke. L’appuntamento nasce con la collaborazione della rassegna “Incontri” che si svolge a Salerno.

“Teatro in Sala” si svolge nel Teatro Mario Scarpetta, parte del Polo dei Cappuccini. Adiacente al Teatro è situato il Museo Archeologico che per la prima volta quest’anno aprirà le porte agli spettatori, prima dell’inizio delle messe in scena. “Un obiettivo dell’associazione che è stato messo a punto” dicono con orgoglio i rappresentanti.

Appuntamento il 16 novembre con Teatro in Sala alle 18.30.