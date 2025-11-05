Truffa sventata dai Carabinieri a Montesano.

È quanto accaduto nei giorni scorsi nel capoluogo: la celerità e prontezza dei militari dell’Arma della locale Stazione hanno evitato che la sventurata vittima fosse privata dei suoi risparmi.

L’uomo, un 40enne, avrebbe ricevuto un sms che segnalava movimenti sospetti sul suo conto bancario. Poco dopo è stato raggiunto dalla telefonata di un sedicente maresciallo dei Carabinieri che gli segnalava anomalie e richiedeva urgentemente la necessità di alcuni passaggi. I truffatori, infatti, avevano clonato il numero della caserma dei Carabinieri, rendendo ancora più credibile la richiesta fatta.

Il panico e la paura hanno così preso il sopravvento sul 40enne, che senza chiudere la chiamata è andato in Banca facendo tutto ciò che il sedicente carabiniere consigliava, in particolare un bonifico su un Iban fornito da lui. Quest’ultimo ha poi consigliato all’uomo di denunciare l’accaduto ai “colleghi” di Salerno.

La vittima, invece, si è recata alla locale Stazione, dove i militari, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori, hanno immediatamente bloccato tutto, evitando che svariate migliaia di euro andassero perse.

Il truffatore, sempre a telefono, senza scrupoli ha proseguito nel parlare all’uomo nonostante gli fosse stato comunicato che era in caserma, perseverando nell’intento. L’accaduto testimonia ancora una volta come i truffatori sfruttino paura, urgenza e fiducia delle vittime.

L’uomo ha voluto ringraziare i militari della Stazione di Montesano che con professionalità hanno garantito giustizia, a testimonianza del loro impegno sul territorio a tutela della cittadinanza.

A tal proposito si ricorda che Carabinieri, Istituzioni e Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro o bonifici; è sconsigliato inoltre fornire dati sensibili telefonicamente. Per qualsiasi dubbio è necessario contattare il Numero Unico d’Emergenza 112 o recarsi presso la più vicina Stazione dei Carabinieri.