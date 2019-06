Il corpo di una donna è stato ritrovato senza vita, nella notte, a Sant’Angelo a Fasanella.

Si tratta di M.D.F., ritrovata all’interno di un pozzo in campagna. Le indagini per accertare la causa del decesso sono in corso.

La donna viveva da sola e il corpo privo di vita è stato ritrovato da alcuni conoscenti, allertati dalla sorella che non avrebbe avuto sue notizie per diverse ore.

La salma è stata poi trasferita all’ospedale Roccadaspide in attesa dell’esame autoptico.

