Si insedia il Consiglio comunale di San Rufo. Michele Marmo giura da sindaco

Si è insediato ieri sera il Consiglio comunale di San Rufo, guidato per la seconda volta consecutiva dal sindaco Michele Marmo. Davanti ad una gremita Aula consigliare, il primo cittadino ha giurato solennemente sulla Costituzione.

“Mi sento emozionato ed onorato di ricoprire il ruolo di sindaco del nostro amato paese – dichiara Marmo – Ci stiamo insediando con il compito di migliorare il territorio. Questo Consiglio comunale, luogo di confronto civile, di idee e di progetti, apre una nuova fase storica. A noi tocca portare avanti questo cambiamento dando sostanza al desiderio di molte persone di essere protagoniste delle scelte del proprio paese. San Rufo ha bisogno di partecipazione e di sentire il calore della propria gente. Ha bisogno di nuove idee e di persone che si battono per realizzarle. Occupo questa carica avendo sempre presente che mi è stata affidata per essere gestita con responsabilità. Le persone che vivono in questo comune sono al centro del nostro impegno e sono il valore del nostro stare qui. Vogliamo che il nostro agire sia trasparente e le nostre scelte motivate e chiare. A tutti auguro un buon lavato da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo”.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco è Domenico Abatemarco ed entra in Giunta come assessore anche Maria Antonietta Aquino.

Come spiegato dal sindaco le deleghe sono state affidate a tutti i candidati eletti e non eletti. Per gli Enti esterni, Mattia Tierno ha ricevuto la delega alla Consac, Luigi Setaro all’Ente Parco e Domenico Setaro al Centro Sportivo Meridionale. La delega al Gal è andata a Maria Antonietta Aquino e Vincenzo Salvioli, quella al Consorzio di Bonifica è andata a Carmelo Marmo e sempre all’assessore Aquino è andata la delega al Consorzio Sociale.

La delega alle Politiche Sociali è stata affidata al vicesindaco Abatemarco e all’assessore Aquino, quella al Bilancio, Tributi e Finanziamenti Europei è andata ad Aquino e quella alla Sicurezza del Territorio, alla Protezione Civile e alla Gestione dei Rifiuti a Luigi Setaro e Domenico Setaro. La Manutenzione del Verde è stata consegnata a Carmelo Marmo, Luigi Tierno e Vincenzo Salvioli, l’Istruzione e la Cultura a Mattia Tierno e le Politiche Giovanili ad Enzo D’Alto. La delega all’Urbanistica e alla Pubblica Illuminazione è andata sempre a Mattia Tierno, Sport e Turismo a Gino Setaro e quella alla Viabilità a Luigi Setaro. Si occuperanno di Agricoltura, Allevamento e Attività Produttive Vincenzo Salvioli e Luigi Tierno. Per i Lavori Pubblici sono stati delegati Domenico Setaro e Lugi Setaro, per la Mensa Scolastica e i Rapporti con le Scuole Rosetta Marmo e Annamaria Gioiello, per il Personale Domenico Abatemarco e infine le Pari Opportunità sono state affidate all’assessore Aquino, a Rosetta Marmo e Annamaria Gioiello.

Vincenzo Salvioli, Luigi Tierno e Carmelo Marmo sono stati eletti come membri effettivi della Commissione Elettorale, in caso di assenza saranno sostituiti da Domenico Setaro, Gino Setaro e Domenico Abatemarco. Maria Antonietta Aquino è stata eletta come membro della Commissione Giudici Popolari.

– Annamaria Lotierzo –