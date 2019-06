Resto a Sud e Cultura Crea. Il sostegno ai giovani dell’Ufficio Europa Teggiano

Cresce l’impegno dell’Ufficio Europa Teggiano sempre più teso all’acquisizione di progettualità provenienti dall’intero territorio del Vallo di Diano. Sono oltre 100 le proposte progettuali verificate dall’Ufficio Europa. Tale risultato è stato conseguito a seguito dell’accreditamento da parte di INVITALIA SpA quale struttura di riferimento per verificare la fattibilità di nuove attività promosse da under 45 interessati ad accedere alle agevolazioni previste dal programma “Resto al Sud e Cultura Crea”.

Tale attività in materia di diffusione della cultura d’impresa e di coaching ha collocato l’Ufficio Europa quale riferimento per le imprese, le associazioni, gli istituti scolastici e altre istituzioni che insistono sulle aree interne a sud di Salerno. Le aziende sono interessate a risorse umane qualificate da inserire nelle loro strutture, gli enti locali a progettare iniziative per accedere ai fondi diretti dell’Unione Europea e a creare occupazione, le scuole a valorizzare le potenzialità imprenditoriali dei propri allievi e le associazioni ad organizzare eventi culturali, sportivi, anche attraverso l’accesso ai fondi regionali e nazionali quali Fermenti, Piano regionale per la cultura.

L’Ufficio Europa Teggiano è nato da una felice intuizione del sindaco Michele Di Candia che segue costantemente gli sviluppi delle attività con l’obiettivo di dare al Comune di Teggiano un ruolo sempre più propulsivo e attento alle dinamiche sociali ed economiche in materia di sviluppo, lavoro e inclusione sociale. Il team dell’Ufficio Europa, insieme all’ideatore della struttura Cono Morello, delegato al Bilancio e sviluppo del Comune di Teggiano, stanno pianificando ulteriori attività inerenti all’organizzazioni di laboratori artigianali, iniziative nell’ambito del terzo settore e dell’industria 4.0 a sostegno della competitività territoriale, imprenditoriale e dell’occupazione.

Il supporto tecnico alle azioni pianificate è garantito dal team della QS & Partners SNC di Vincenzo Quagliano che organizza i progetti, la diffusione di informazioni utili, l’affiancamento e l’orientamento dell’utenza per la definizione degli aspetti tecnici, economici, logistici e commerciali di nuove iniziative, l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di nuova progettualità.

L’Ufficio Europa è aperto al pubblico per l’attività di front office il sabato dalle 9.00 presso il Comune in Piazza Municipio 1.

– Chiara Di Miele –