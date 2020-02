Sanremo 2020.Liliana Tierno,hairstylist di San Pietro al Tanagro,approda a “Il Salotto delle Celebrità”

Il 70esimo Festival di Sanremo è alle porte e con esso tutti gli eventi mediatici e collaterali che accompagneranno l’evento musicale nazionale per eccellenza.

Tra questi sarà realizzato il format “Il Salotto delle Celebrità” a cui prenderà parte anche Liliana Tierno, hairstylist del Salone “Oasi di Bellezza” di Via Scorzo a San Pietro al Tanagro.

La realizzazione è affidata alla AG Agency di Alessandro Grifa dove l’azienda Lisap Italia metterà a disposizione tutti i prodotti. Si prevede la partecipazione di numerosi vip.

La professionista valdianese sarà presente come tutor dell’azienda 4D color e curerà l’immagine e tutti i look delle celebrity all’interno del backstage. Il salotto delle celebrità vedrà interviste, video dietro le quinte e commenti sulle canzoni sanremesi. Il format verrà trasmesso prossimamente su rete nazionale. Il Salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno ha ottenuto il riconoscimento “5 Stelle 4D Color”, si tratta dell’unico insignito del prestigioso titolo in tutto il comprensorio valdianese.

La talentuosa hairstylist non è la prima volta che partecipa a eventi nazionali dove ha avuto modo di acconciare e preparare numerose artiste del mondo dello spettacolo.