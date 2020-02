Scuola. Al via il bando di concorso per il reclutamento di Dirigenti Tecnici

Bandito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti tecnici a decorrere dal mese di settembre 2020.

Potranno accedere al concorso dirigenti scolastici, docenti della scuola dell’infanzia e primaria, docenti della secondaria, rettori dei convitti nazionali, dirigenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Requisito necessario sarà il servizio e come titolo il diploma di laurea.

Nel dettaglio, i candidati dovranno dare prova di avere un grado di preparazione elevato in materie come: legislazione europea (Sistema Europeo dell’Istruzione e della Formazione); sistema scolastico italiano; gestione della scuola autonoma; CLIL; obbligo di istruzione e obbligo formativo; valutazione degli apprendimenti degli alunni; Sistema Nazionale di Valutazione; BES e didattica alunni stranieri; la comunicazione nella scuola; diritto amministrativo; contabilità scolastica; gestione della privacy.

In vista del prossimo concorso, sono stati attivati specifici corsi di preparazione anche in Campania e, precisamente, presso la sede di Napoli dell’ANSI, Associazione Nazionale Scuola Italiana, tenuti dall’ispettore Massimo Esposito, in servizio attualmente al Ministero dell’Istruzione a Roma, presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Le informazioni sul corso sono presenti all’indirizzo https://concorsodirigentetecnico.it/. I posti a concorso sono 25, così da portare gli attuali 55 ispettori al numero di 80.

– redazione –