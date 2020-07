Sanità. Riapre dopo 7 anni l’ospedale di Agropoli, De Luca: “Parola mantenuta”

Riapre dopo 7 anni l’ospedale di Agropoli.

Stamattina l’inaugurazione alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

L’ospedale cilentano, tuttavia, non potrà ricevere i pazienti in Codice Rosso.

“Riapre completamente l’ospedale di Agropoli – commenta De Luca – È una bellissima struttura che darà maggiori servizi e anche serenità ai cittadini del Cilento. Avevamo preso l’impegno di riaprire questo ospedale e l’abbiamo mantenuto. L’ospedale è stato chiuso nel 2013, voi sapete da chi. Io avevo dato la mia parola, lo abbiamo riaperto a tappe successive ma mi ero impegnato a riaprirlo definitivamente per questa estate. Avevo detto per il 30 giugno, abbiamo avuto una settimana di ritardo perché l’Asl doveva completare i contratti di assunzione dei cardiologi, degli anestesisti e anche di due farmacisti che abbiamo assunto per fare le preparazioni dei farmaci. Abbiamo dato la parola e l’abbiamo mantenuta. Oggi questo è un bellissimo ospedale che dà serenità a tutte le famiglie di Agropoli ma che rappresenta anche un elemento di certezza per i flussi turistici e per gli operatori commerciali”.

“Oggi è una giornata particolare che giunge dopo tanti anni di attesa – è il commento del Sindaco Coppola – Abbiamo lavorato silentemente prendendo spesso schiaffi che non meritavamo. Dopo che il presidente Vincenzo De Luca ci ha dato il primo “La”, abbiamo aspettato pazientemente che tutto venisse avviato e poi che si completasse. Terminato il periodo di commissariamento della Sanità campana abbiamo avuto infine i giusti segnali. Con l’attivazione del Pronto Soccorso medico h24, Radiologia e Laboratorio analisi h24, la Rianimazione, l’assistenza cardiologica e l’attivazione di due sale operatorie per interventi, per ora, in week surgery, si restituisce dignità ad un territorio. Un percorso virtuoso che inizia oggi e ci consentirà di affrontare il futuro con maggiore fiducia”.

– Claudia Monaco –