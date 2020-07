Coronavirus. L’Italia vieta l’ingresso a chi arriva da 13 Paesi a rischio, Speranza: “Massima prudenza”

Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio.

È quanto dispone un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha ufficializzato il divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei 14 giorni antecedenti ha soggiornato in 13 Paesi.

Saranno bloccati i voli diretti e indiretti da e per l’Italia e ai non residenti che vi sono stati nelle ultime due settimane sarà vietato entrare e transitare in Italia.

Coloro che vi sono stati negli ultimi quattordici giorni e risiedono in Italia, invece, potranno rientrare, ma dovranno sottoporsi ai controlli anti Covid, compresa la quarantena obbligatoria.

I 13 Paesi sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

“Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta – commenta Speranza – non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza”.

