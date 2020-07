Inaugurato a Polla il nuovo e conveniente supermercato Etè

Qualità, assortimento, freschezza e convenienza sono i punti di forza del nuovo supermercato Etè che è stato inaugurato questa mattina a Polla in via Santa Maria di Loreto, nei locali che per anni hanno ospitato la Pretura. Ad investire ancora una volta sul territorio, offrendo numerose occasioni di lavoro ai giovani del posto, è Carmine Sabbatella, noto per essere già titolare del supermercato MD Polla e per avere nel sangue l’arte del fare impresa pensando al proprio paese e alle proprie radici.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il titolare, la famiglia, il vicesindaco Massimo Loviso e tutti i dipendenti oltre ai già numerosi nuovi clienti che per la prima volta hanno varcato la soglia della neonata attività.

Etè mira ad essere il supermercato di fiducia per la spesa di ogni giorno, offrendo prodotti di qualità ma con una grande attenzione al prezzo in un’atmosfera accogliente e con un servizio di livello ottimo.

Nel punto vendita Etè di Polla sarà possibile trovare il reparto macelleria, ortofrutta, la gastronomia con piatti preparati sul posto, ma anche un angolo dedicato a torte, dolci e gelati e il bar per potersi concedere una pausa gradevole durante la spesa.

Ai microfoni di Ondanews Carmine Sabbatella, titolare del supermercato Etè di Polla.

– Chiara Di Miele –