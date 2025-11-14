Quante volte ti sei svegliato più stanco di quando sei andato a letto?

Dopo i 35 anni la qualità del sonno è la prima cosa a risentirne. Che si tratti di difficoltà ad addormentarsi, di risvegli frequenti nel cuore della notte o di svegliarsi presto e non riuscire più a riprendere sonno, il risultato è lo stesso: energia a terra, nervosismo e concentrazione ridotta durante il giorno. Il sonno non è un lusso, ma il momento in cui il corpo si ripara, ed è fondamentale imparare a proteggerlo.

La tentazione di ricorrere a sonniferi rapidi è forte, ma queste soluzioni spesso alterano l’architettura naturale del sonno lasciando una sensazione di stordimento al mattino. L’obiettivo dell’omeopatia è diverso: non indurre il sonno artificialmente ma identificare la causa del tuo disturbo e ripristinare il tuo naturale ritmo sonno-veglia.

L’insonnia è quasi sempre un sintomo di uno squilibrio diurno (stress, preoccupazioni, digestione pesante, iperattività mentale). L’approccio omeopatico è mirato a seconda del tuo specifico tipo di insonnia:

Coffea cruda: l’alleato perfetto per chi ha la mente troppo attiva. Se non riesci a dormire perché la tua testa è piena di pensieri, idee o preoccupazioni (come aver bevuto troppo caffè, da qui il nome), questo è il rimedio per rallentare il treno dei pensieri.

Chamomilla: ideale per l’ipereccitabilità e l’irritabilità. Se la tua insonnia è accompagnata da nervosismo, intolleranza e agitazione, questo rimedio aiuta a sedare la tensione nervosa che impedisce il rilassamento.

Integratori a base di Melatonina e Triptofano: questi non sono omeopatici ma agiscono in sinergia. La Melatonina aiuta a regolare il ciclo veglia-sonno, mentre il Triptofano è il precursore della serotonina (l’ormone della felicità) che, di notte, viene convertito in melatonina. Un’azione integrata per risultati duraturi.

Utilizzando i rimedi omeopatici mirati alla tua specifica causa di insonnia e supportandoli con integratori che lavorano sul ritmo biologico (Melatonina) e sul tono dell’umore (Triptofano) ottieni un sonno di qualità, naturale e senza la fastidiosa sonnolenza diurna.

Sei pronto a dire addio alle notti in bianco? Vieni a trovarmi in farmacia. Ti aiuterò a capire la radice della tua insonnia e a definire un protocollo su misura per ritrovare il piacere di dormire.