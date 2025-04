La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il “Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026”.

Il Piano, finanziato con circa 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021‐2027, del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR (Azione 6), è strutturato come un vero e proprio catalogo dell’offerta formativa e nasce per offrire a medici, infermieri e operatori sanitari “la possibilità di costruire percorsi di aggiornamento personalizzati e flessibili, rispondendo ai fabbisogni formativi individuati dalle quattro Aziende del Servizio Sanitario Regionale (ASP, ASM, AOR San Carlo e IRCCS CROB)”.

“Prevede azioni di qualificazione delle competenze per il personale sanitario su tematiche collegate alle nuove multi vulnerabilità, con un particolare focus su quelle socio‐sanitarie e sociali. La formazione aggiuntiva del personale sanitario – afferma l’assessore alla Salute Latronico – rappresenta un’opportunità per la valorizzazione delle risorse umane, nonché per lo sviluppo di nuove figure professionali indispensabili alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale al fine di poter elevare la qualità dell’assistenza nei confronti dei cittadini. Investire nella formazione del personale sanitario significa investire nella qualità del servizio sanitario regionale e, più in generale, nella salute dei cittadini”.

“Con questo strumento i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari avranno la possibilità di costruire il proprio fascicolo formativo selezionando i percorsi che più si adattano alla propria professionalità” conclude.