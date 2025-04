Se davvero ci tieni al tuo corpo e alla tua salute i prossimi giorni sono molto pericolosi. E’ vero che si spera farà più caldo, e quindi si esce di più, stando più in movimento e consumando più calorie. Ma è anche vero che quando si esce per visitare un luogo turistico o il centro storico di una città si è circondati quasi esclusivamente da bar, pasticcerie, ristoranti che offrono le più buone prelibatezze del territorio. A ciò bisogna aggiungere i pasti della tradizione pasquale.

Come rinunciare ad una o più fette di pastiera o di colomba, sempre più farcite con creme ricche di grassi? Oppure ad una bella porzione di casatiello napoletano? Impossibile! Perchè una volta comprate o ricevute in regalo ti dispiacerà non mangiarle. Cosa che continuerai a fare ben oltre le vacanze pasquali. Sarà davvero difficile resistere a tutte queste tentazioni e a nessuno fa piacere privarsene.

La maggior parte delle persone, dopo i continui sgarri culinari, per liberarsi del senso di colpa prometterà: “Adesso basta schifezze! Mi metto a dieta. Farò più sport e tutto ritornerà come prima. Anche la misura delle gonne e dei pantaloni”. Ma quanti lo faranno?

L’offerta di MetaCentro a San Rufo denominata “Recupero Taglia”, oltre ad essere economicamente molto conveniente (solo 159 euro), può darti per i 5 mesi più importanti dell’anno l’affiancamento professionale di cui hai bisogno. Sia tecnico, attraverso la stesura di un piano di allenamento adatto al tuo corpo e ai tuoi obiettivi, sia motivazionale per non mollare mai.

Cosa puoi pensare adesso? Ma “occorre anche una dieta, altrimenti i risultati non arrivano“. Nutrirsi bene non fa mai male ed il problema delle diete è che durano solo per un periodo limitato di tempo. In genere contraddistinto da stress e privazioni. Ma la cosa più frustrante è che molto spesso, dopo un po’ di tempo, tutto ritorna come prima. Cosa diversa, invece, è adottare un corretto stile nutrizionale permanente.

“Si tratta della capacità di convivere per sempre con un’alimentazione sana ed equilibrata – fanno sapere da MetaCentro -. Basterebbe informarsi o studiare un po’ di scienze della nutrizione oppure chiedere una consulenza ad esperti della materia. L’importante è che non sia solo per mangiare bene qualche mese, ma per sempre. Senza eccessive restrizioni, adattando gli alimenti alle esigenze del proprio corpo e soprattutto imparando a volersi bene. E lo sport ti può aiutare! Perchè attraverso i benefici che il tuo corpo avrà dall’attività fisica, anche grazie all’aiuto dei nostri trainer, aumenterà anche il tuo interesse per tutto ciò che ti aiuterà a stare meglio, compreso un corretto stile alimentare“.

Non perdere l’opportunità nei prossimi 5 mesi di recuperare la tua taglia e vedrai che, con l’aiuto di MetaCentro, la manterrai per sempre. L’offerta scade il 10 aprile. Telefona allo 0975/395074.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –