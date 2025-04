Il 4, 5 e 6 aprile tornano nelle piazze della provincia di Salerno e di Potenza le Uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 32^ edizione.

Come da tradizione, è in programma l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 15 euro.

Le Uova di Pasqua AIL saranno disponibili anche nel Vallo di Diano e Tanagro, nel Cilento e nel Golfo di Policastro e nelle piazze della provincia di Potenza; per scoprire il punto più vicino a te clicca QUI.

Le Uova di Pasqua AIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano di donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

La sezione AIL Salerno “Marco Tulimieri” propone tanti altri doni solidali, dall’uovo nocciolato alle borsette all’uncinetto, dalla campana di cioccolato alla colomba artigianale, che possono essere ordinati ai banchetti durante la manifestazione o sul sito ailsalerno.it. Quest’anno l’iniziativa Uova di Pasqua AIL permetterà di potenziare “L’Ospedale a Casa“, il progetto di continuità assistenziale medico-infermieristica e psicosociale per i pazienti del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, partito nel 2024 grazie anche ai fondi raccolti negli ultimi anni durante le manifestazioni Stelle di Natale e Uova di Pasqua.

AIL Salerno sostiene programmi di ricerca nazionali (GIMEMA e FIL) in ambito ematologico, finanzia le borse di studio per i ricercatori e le altre figure professionali, sostiene i centri ematologici del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e dell’”Andrea Tortora” di Pagani, offre il servizio di consulenza psicologica per i pazienti e per i loro familiari, garantisce il servizio ViavAIL di trasporto solidale per i pazienti soli o anziani, supporta i pazienti nei viaggi verso i centri di cura e nelle spese di soggiorno, svolge attività di volontariato con accoglienza e conforto dei pazienti in reparto, propone attività ludico-ricreative insieme ad ex pazienti, attiva percorsi individualizzati di osteopatia ed educazione alimentare per i pazienti, organizza attività di fitwalking, velaterapia, passeggiate naturalistiche, danza movimento terapia, qi gong, yoga e riabilitazione equestre attraverso MovimentAIL, il progetto che promuove il benessere del movimento per i pazienti in follow-up e che coinvolge anche caregiver, volontari, medici e operatori sanitari, crea campagne di donazione del sangue, attua progetti di sensibilizzazione e percorsi formativi per gli studenti delle scuole superiori.

Tutte le iniziative della sezione AIL Potenza “Francesco Pepe” possono essere consultate cliccando QUI.