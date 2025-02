Al via le audizioni in Commissione Sanità sulla proposta di legge che riguarda l’istituzione dell’Infermiere di Comunità.

Al Consiglio Regionale della Campania hanno preso il via le audizioni sulla proposta di legge a firma di Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva.

La proposta rispecchia un’esigenza di grande attualità, che, come spiegato da Pellegrino “si inserisce nel processo di realizzazione delle Case di Comunità e delle Botteghe della Salute nella nostra regione. Strutture che devono essere riempite di contenuti concreti per diventare un vero punto di riferimento per i cittadini, soprattutto nelle aree interne”.

L’infermiere di comunità rappresenta una figura importante per garantire assistenza di prossimità, offrendo prestazioni sanitarie essenziali come la misurazione della pressione arteriosa, le medicazioni e gestione delle ferite, la somministrazione di terapie iniettive, il controllo della glicemia e il supporto ai pazienti cronici e fragili.

“Questa figura consentirà non solo di migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio, ma anche di ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorsi e negli ospedali, fornendo cure primarie direttamente nelle comunità – ha spiegato il Consigliere – Un passo importante per una sanità più vicina ai cittadini che continuerò a seguire con il massimo impegno”.