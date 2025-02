Una tragedia si è consumata stasera a Sapri, dove un 85enne è stato trovato privo di vita nel suo appartamento, nelle vicinanze della sede del Comando della Polizia Stradale e della Villa comunale.

La scoperta, avvenuta poco dopo il tramonto, ha scosso la comunità locale.

Tutto è iniziato quando i vicini di casa dell’anziano, preoccupati per la sua scomparsa e per l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, hanno deciso di lanciare l’allarme. L’uomo, che viveva da solo, non dava più notizie di sé da un paio di giorni.

Quando i Carabinieri della locale Stazione sono giunti sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino. Non riuscendo a entrare nell’abitazione dalla porta, i caschi rossi sono stati costretti a forzare una finestra per accedere all’appartamento.

Una volta all’interno, la tragica scoperta: l’85enne giaceva a terra nel bagno. Nonostante i rapidi interventi dei sanitari del 118 della “New Geo” di Sapri e di Capitello, che sono giunti tempestivamente sul posto, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. L’anziano è morto molto probabilmente in seguito a un malore.