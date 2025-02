Ladri nella notte nel centro storico di San Pietro al Tanagro.

Ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione mentre la proprietaria stava dormendo e nonostante la sua presenza hanno messo a soqquadro tutte le stanze. I ladri sono riusciti così a scappare con un bottino di denaro.

A far scattare l’allarme è stato un vicino di casa che ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ad intervenire sul posto.

Un altro furto in abitazione è stato messo a segno in via Annunziata, a Sant’Arsenio. Anche in questo caso i ladri sono entrati indisturbati e hanno messo sottosopra gli ambienti in cerca di preziosi.

Sempre nella serata di ieri un tentativo di furto si è verificato a Montesano sulla Marcellana. Qui i ladri hanno provato ad entrare in un’attività commerciale, ma nel tentativo di aprire la centralina della saracinesca hanno suonato un campanello svegliando così i proprietari.