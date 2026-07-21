E’ stato definitivamente approvato l’intervento di messa in sicurezza dell’asse viario di collegamento tra la SS 19 – SS 19ter nei territori dei comuni di Pertosa e Caggiano.

Con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 116 del 6 luglio 2026 è stato formalmente ammesso a finanziamento e impegnato l’importo di 2.777.431,07 euro per il completamento dell’intervento di sistemazione.

“Si tratta di un’opera strategica anche per Caggiano e per l’intero comprensorio, destinata a migliorare la sicurezza della circolazione, la qualità dei collegamenti e l’accessibilità dei nostri territori – hanno commentato dall’Amministrazione -. Un risultato importante, frutto della collaborazione istituzionale e del lavoro portato avanti con determinazione. Ringraziamo la Regione Campania, il Comune di Pertosa, gli amministratori e tutti gli uffici tecnici e amministrativi coinvolti”.

Il Comune di Pertosa, in qualità di ente capofila e beneficiario del finanziamento, curerà le successive fasi amministrative e operative dell’intervento.