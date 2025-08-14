Ancora droga nel carcere di Salerno. Questa mattina la Polizia Penitenziaria ha sequestrato un drone con il carico del Ferragosto.

Secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, nella notte il personale di sorveglianza aveva visto e sentito il passaggio del drone subito scomparso nell’oscurità, ma oggi il personale in servizio ha intensificato l’attività di controllo e lo ha individuato al suolo, in un tratto dell’intercinta.

L’apparecchio era attorcigliato nel suo lungo filo di trasporto, alla cui estremità era legato un voluminoso sacchetto contenente 400 grammi di hashish, 200 grammi tra cocaina e crack e numerose schede sim.

Il Consigliere Nazionale Osapp Emilio Fattorello ha sottolineato come la brillante operazione abbia neutralizzato un traffico specializzato allo spaccio di droghe all’interno del carcere.

“Ciò a riprova che quanto abbiamo denunciato nei giorni scorsi corrisponde al vero, cioè il penitenziario di Fuorni è una vera e propria piazza di spaccio sul territorio – ha commentato Fattorello -. La Polizia Penitenziaria di Salerno, con mille difficoltà, continua ad assolvere i propri compiti istituzionali mantenendo alto il livello di guardia della legalità e dello stesso ordine pubblico, compiendo il proprio servizio al di sotto dei livelli minimi”.