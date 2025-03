Attimi di paura ieri mattina ad Albanella dove un uomo è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il malcapitato sarebbe stato urtato da un’auto in corsa finendo rovinosamente sull’asfalto. Il conducente del veicolo, però, non si è fermato a prestare soccorso facendo perdere le sue tracce.

Per l’uomo si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

Giunti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al pirata della strada.