È stato ufficialmente costituito il nuovo direttivo del Forum dei Giovani di San Rufo, un’importante iniziativa volta a dare voce e rappresentanza ai ragazzi del paese.

Il nuovo presidente Giuseppe Ruotolo guiderà un team di giovani motivati e impegnati, pronti a lavorare per il benessere e lo sviluppo della comunità. I membri del direttivo sono Alessio Marmo, Federica Marmo, Antonella Manzo, Luigi Pio Marmo, Carmine Marmo e Carmine Mangieri.

Insieme perseguiranno l’obiettivo di portare nella comunità idee innovative per il coinvolgimento dei giovani nella vita sociale e culturale del paese. Il forum, infatti, si propone di organizzare eventi, attività e progetti che possano stimolare l’interesse dei ragazzi e promuovere la loro partecipazione attiva.

“L’obiettivo – spiega il neo presidente – è quello di costruire un ambiente inclusivo dove ogni giovane possa esprimere le proprie opinioni e contribuire al progresso della comunità. Sarà un’opportunità per far sentire la propria voce e per lavorare insieme a favore del futuro del paese. Insieme ai membri del direttivo stiamo già pianificando le prime iniziative”.

Il Forum dei Giovani di San Rufo si conferma così un importante punto di riferimento per le nuove generazioni, un luogo dove idee e progetti possono prendere forma e dove la partecipazione attiva diventa strumento di crescita e sviluppo comunitario.