Il 20 e il 21 dicembre a San Rufo ritorna la Casa di Babbo Natale.

Dopo il grande successo degli scorsi anni nello storico Palazzo Marmo si potrà respirare l’atmosfera natalizia con un mondo dedicato alla magia delle feste e ai bambini.

Saranno allestiti per l’occasione laboratori creativi per i più piccoli e un angolo dove trascorrere un momento speciale con Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine, consegnare regali e a scattare foto ricordo.

L’evento, realizzato con la collaborazione di Confesercenti Vallo di Diano, Camera di Commercio Salerno, Pro Loco San Rufo e Forum dei Giovani di San Rufo, si avvale del patrocinio del Comune guidato dal sindaco Michele Marmo.

I genitori che desiderano far consegnare un regalo ai propri bambini possono lasciarlo, completo di nome e cognome, presso il bar da Sandro o da Salvioli Auto.