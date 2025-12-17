L’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ha vissuto una giornata di straordinaria importanza.

Oggi i giovani del “Cicerone” hanno infatti partecipato all’udienza generale in Piazza San Pietro. Papa Leone XIV ha salutato gli studenti valdianesi richiamando anche la figura di Marco Tullio Cicerone.

“Questo gesto del Santo Padre rappresenta per la nostra comunità scolastica un riconoscimento di grande valore che ci riempie di orgoglio e gratitudine. È un momento che resterà impresso nella memoria di studenti, docenti e famiglie e che ci incoraggia a proseguire con rinnovato impegno nel nostro cammino educativo e formativo” fanno sapere dall’Istituto guidato dalla Dirigente scolastica Antonella Vairo.