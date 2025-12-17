Grande festa di Natale con il Grinch e gli elfi alla Coop di Polla. Lo speciale appuntamento dedicato ai bambini è in programma per il 23 e 24 dicembre dalle 9.00 alle 13.30.

I bambini partecipanti nei due giorni potranno incontrare il famoso Grinch e scattare una foto insieme a lui.

Inoltre per tutti loro ci sarà un regalo in vista del Natale da portare a casa.

Appuntamento con il Grinch e gli elfi il 23 e 24 dicembre al supermercato Coop di Polla in via Santa Maria di Loreto.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –