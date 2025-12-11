Il 13 dicembre a San Rufo, in località Campanella, sarà celebrata Santa Lucia con l’accensione di un falò.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 19 con la benedizione del falò e la successiva accensione.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune guidato dal Sindaco Michele Marmo, di Confesercenti, Camera di Commercio Salerno e Forum dei Giovani, è pensato per riunire la comunità e i cittadini che vorranno prendere parte ai festeggiamenti in un momento conviviale.

Saranno offerti pasta e fagioli, pecora alla pastorale e zeppole calde. La serata, inoltre, sarà accompagnata da musica dal vivo e buon vino.

“Porta un dolce da condividere e contribuisci a rendere la festa più dolce!” è l’invito degli amministratori.