Nei giorni scorsi i Carabinieri Parco del Nucleo di Montano Antilia durante dei servizi di controllo hanno notato l’esistenza di abusi edilizi nel comune di Futani, in località Guarino.

Si tratta di un manufatto 4×6 metri e alto 2,40 metri, in muratura e con copertura in tegole.

Le opere sono state realizzate nella zona C2 della perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in assenza del nulla osta.

L’Ente Parco ha quindi ordinato la demolizione del manufatto abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni, con l’espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine indicato, sarà disposta l’esecuzione in danno.