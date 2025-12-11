Sgomento ieri a Rutino per il ritrovamento del corpo carbonizzato di un uomo.

Il cadavere è stato scoperto in una campagna a poca distanza dal cimitero. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un 46enne che si era allontanato da casa poche ore prima. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato un conoscente che ha fatto immediatamente scattare l’allarme.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione coordinati dalla Compagnia di Agropoli. Spetterà a loro far chiarezza sull’accaduto e appurare se si sia trattato di un gesto volontario.

Sembrerebbe, inoltre, che accanto al corpo sia stato ritrovato un vaso con dei fiori.

La notizia che è subito circolata in paese ha lasciato attoniti i cittadini. L’uomo lascia la moglie e due figli nel dolore.