È di circa 10 milioni di euro l’investimento che ha interessato l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per permettere il miglioramento della struttura sanitaria e l’acquisizione di nuove strumentazioni altamente tecnologiche.

Questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sono stati illustrati i miglioramenti apportati alla struttura.

Tra i presenti, inoltre, il direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto, il direttore sanitario del Dea Vallo della Lucania-Agropoli Gaetano Aprea e il direttore amministrativo Andrea Giannattasio.

De Luca ha visitato le aree interessate dagli interventi di riqualificazione: nella Gastroenterologia sono state realizzate nuove sale endoscopiche, dotate delle più moderne tecnologie, inclusa la predisposizione per la piastra endoscopica. Il reparto di Neurologia e Neurofisiopatologia è stato adeguato, con la creazione di una Stroke Unit con 4 postazioni e nuovi posti letto di degenza e ambulatori. Il Pronto Soccorso è stato oggetto di un significativo adeguamento e ampliamento, diventando uno dei più moderni e funzionali della regione.

Inoltre, l’ospedale di Vallo della Lucania è il primo ospedale in Italia ad adottare un impianto a Gas Naturale Liquefatto (GNL), “una soluzione energetica efficiente e sostenibile che permetterà un risparmio annuo di circa 400mila euro”, come spiegato da De Luca.

Anche l’Oculistica ha visto un importante potenziamento tecnologico con l’acquisizione di nuove attrezzature per la diagnostica di base e di secondo livello. La Radiologia, invece, è in fase di rinnovamento “grazie ai finanziamenti PNRR, con l’installazione di nuove apparecchiature come un tavolo telecomandato e l’imminente arrivo di una nuova TC a 128 slice dedicata”.

Tutti i reparti di degenza hanno beneficiato della sostituzione dei letti con dispositivi medici di ultima generazione elettrificati.

L’Area Critica, comprendente Rianimazione, Terapia Intensiva e Blocco Operatorio, ha avuto il rinnovamento dei sistemi di monitoraggio e dei ventilatori polmonari, oltre che dei tavoli operatori e degli apparecchi per anestesia.

Anche la Cardiologia si è dotata di strumentazione ad alta tecnologia, inclusa la disponibilità della tecnica FAREPULS: è, inoltre, prevista l’installazione di una seconda sala angiografica digitale grazie ai fondi PNRR.

“Grazie a questi investimenti confermiamo l’importanza dell’ospedale di Vallo della Lucania, che diventa sempre di più un polo sanitario di eccellenza della nostra regione”, ha affermato De Luca.