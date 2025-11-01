Tra conferme e ricche novità ha preso il via ieri sera a San Rufo la 22ª edizione della Festa della Castagna.

Al taglio del nastro della “regina delle manifestazioni autunnali” come definita dal sindaco Michele Marmo, presenti tra gli altri anche gli amministratori comunali, il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito, il parroco don Nicola Coiro e la presidente della Pro Loco Simona Setaro.

Un evento ormai consolidato che ogni anno accoglie nel borgo valdianese centinaia di turisti, i quali tra le vie del centro storico possono ammirare mercatini, divertirsi a ritmo di musica e, naturalmente, gustare le prelibatezze a base di castagna. Vasta la scelta proposta nel menù della manifestazione, con antipasti, primi, secondi e dolci con un’unica protagonista: la castagna di San Rufo.

E tra le novità di quest’anno c’è proprio la possibilità di poter esplorare i castagneti del comune e raccogliere il frutto autunnale. Dopo il successo della prima serata, l’evento proseguirà oggi e domani, sia a pranzo che a cena.

L’iniziativa rientra nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania.

-