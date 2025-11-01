Ladri in azione ieri pomeriggio ad Agropoli ai danni di una villetta in contrada Marrota. I due, con il volto coperto, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre entravano in casa arrampicandosi dal balcone al primo piano.

Al momento del furto in casa c’erano la proprietaria e sua figlia, quest’ultima si è trovata faccia a faccia con uno dei malviventi che, dopo aver messo a segno il colpo, si è dato alla fuga insieme al suo complice.

Sono stati portati via degli oggetti preziosi e una pistola regolarmente detenuta.

Sul furto indagano i Carabinieri della locale Compagnia.

