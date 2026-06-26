Prende il via domenica 28 giugno, con inizio alle ore 18.00, il XII Workshop Internazionale sulla Geometria dell’Informazione, Meccanica Quantistica e Applicazioni 2026.

L’evento fa parte di una serie di incontri sulla Meccanica quantistica e le sue applicazioni che si tengono in Italia e in Spagna e, come succede ormai da alcuni anni, il luogo prescelto anche quest’anno si trova in località Policeta nel comune di San Rufo. L’evento si avvale della presenza della Commissione scientifica formata da Manuel Asorey, Paolo Facchi, Alberto Ibort, Fedele Lizzi, Saverio Pascazio, Patrizia Vitale e di Giuseppe Marmo, tra le menti del gruppo, uno tra gli scienziati più noti al mondo nell’ambito della ricerca delle interazioni fondamentali, relatività e fondamenti della Meccanica quantistica, professore emerito presso il Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II e membro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli.

Il Comitato organizzativo, invece, è composto da Francesco Pepe e Alessandro Zampini.

L’obiettivo del workshop è quello di analizzare i fondamenti matematici della Meccanica quantistica, della teoria quantistica dei campi e le loro applicazioni alle tecnologie dell’informazione quantistica. L’idea di questo workshop è presentare alcuni problemi rilevanti nei fondamenti della Meccanica quantistica a un piccolo gruppo di giovani ricercatori e lavorare in un ambiente collaborativo.

In particolare, l’evento si concentrerà sui seguenti argomenti: geometria dell’informazione classica e quantistica, entanglement, decoerenza, dissipazione quantistica, entropia relativa e monotonicità, categorie e gruppoidi nel quadro di Schwinger della meccanica quantistica, termodinamica quantistica, sistemi quantistici aperti, tecnologie quantistiche, controllo, simulazione, robustezza, matrici casuali, Poisson e riduzione dimensionale nelle teorie di campo e intelligenza artificiale. I lavori termineranno sabato 4 luglio.