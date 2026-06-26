Un raro caso di ganglioneuroma cervicale è stato trattato al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, presso il Reparto di Clinica Neurochirurgica Universitaria diretto dal Prof. Giorgio Iaconetta.

Un 48enne è giunto dal dottore Nicola Narciso, neurochirurgo esperto in patologia vertebro-midollare, con una vistosa massa palpabile al collo che determinava disfagia (difficoltà a deglutire), compressione dell’esofago e dei nervi laringei e complicazione respiratoria per dislocazione della trachea. Dopo l’esecuzione di specifici esami neuroradiologici, TAC e RM collo, la diagnosi ha evidenziato senza alcun dubbio la presenza di un ganglioneuroma che ha reso necessaria l’immediata pianificazione di un approccio terapeutico mirato e multidisciplinare.

Il paziente è stato sottoposto infatti ad un trattamento neuroradiologico interventistico, eseguito dalle mani esperte del dottore Daniele Romano, che ha consentito di ridurre drasticamente l’apporto di sangue alla massa tumorale. Questa procedura ha reso l’intervento neurochirurgico del dottore Narciso, effettuato dopo 24 ore, sicuro ed efficace, riducendo notevolmente il rischio di emorragie e facilitando la rimozione chirurgica della neoplasia adiacente a strutture vitali: carotide, vena giugulare, esofago, tiroide, trachea.

La completa rimozione della neoplasia e la successiva guarigione del paziente testimoniano l’ormai consolidata collaborazione con l’équipe neuroradiologica e anestesiologica e sottolineano la radicata esperienza del dottore Narciso all’interno della Clinica Neurochirurgica del “Ruggi” nel trattamento delle patologie oncologiche vertebro-midollari, grazie anche al supporto e alla preziosa presenza del Prof. De Notaris, del dottore Scrofani e del dottore Carpenzano.

Il Direttore Generale Nicola Cantone, nel complimentarsi, augura al paziente una veloce ripresa e una definitiva guarigione.