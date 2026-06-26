Dopo aver ricevuto sollecitazioni e la documentazione dal Cilento per le sorti del Pronto Soccorso di Agropoli e aver ascoltato le ragioni del territorio il Presidente della Regione Campania Roberto Fico questa mattina ha annunciato di aver dato mandato al Direttore Generale dell’ASL di Salerno di integrare l’Atto di Organizzazione Aziendale prevedendo il suo inserimento e di avviare tutti i conseguenti adempimenti amministrativi.

“Si tratta di un passaggio fondamentale, che mette in moto il percorso necessario per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza nel Cilento e dare risposte concrete ai cittadini – afferma Fico -. Sono convinto, inoltre, che la piena strutturazione del presidio potrà giovarsi anche dell’apertura al contributo del mondo universitario, una risorsa preziosa per accompagnare il consolidamento del Pronto Soccorso e garantirne nel tempo la solidità“.

Poi aggiunge: “Spero di essere presto ad Agropoli per incontrare il territorio, condividere le opportunità che questa scelta apre e confrontarci, con la massima trasparenza, anche sulle criticità che restano da affrontare. Perché la sanità si migliora ascoltando le comunità e assumendosi la responsabilità delle decisioni“.