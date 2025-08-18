A San Rufo sabato 30 agosto si terrà la II edizione di “Aggiungi un posto a tavola!”, cena di beneficenza che già lo scorso anno ha registrato un ottimo successo.

Grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco, Forum dei Giovani, Parrocchia Santa Maria Maggiore e Confesercenti Vallo di Diano, la comunità si riunirà per una causa importante: sostenere la ricerca sulla Fibrosi Cistica.

L’Associazione Monte Pruno Giovani è partner solidale dell’evento.

L’appuntamento è in programma per le ore 20.00 con un convegno informativo presso il Comune nel corso del quale medici ed esperti parleranno dei progressi nella lotta alla Fibrosi Cistica, una patologia che oggi, grazie alla ricerca, vede nuove speranze di trattamento. Un’occasione preziosa per informarsi e sensibilizzare su una tematica di grande impatto sociale.

A seguire tutti a tavola per una deliziosa cena solidale allietata da buona musica che renderà la serata ancora più speciale. Un momento conviviale per stare insieme, gustare ottimi piatti e contribuire a un nobile progetto.

Partecipare è semplice: basta acquistare i ticket in prevendita entro il 23 agosto. Un piccolo gesto per un grande risultato: sostenere la ricerca e trascorrere una serata indimenticabile.

“Non mancare. Unisciti a noi per una notte di cuore, gusto e musica, perché insieme possiamo fare la differenza!” fanno sapere gli organizzatori.

Per prenotare i ticket entro il 23 agosto rivolgersi ai numeri 340/5221719 (don Nicola), 340/3054346 (Nicole), 333/1550948 (Antonella), 340/7433609 (Simona), 334/2353005 (Giuseppe).