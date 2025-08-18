Quarant’anni di missioni, vite salvate e interventi in condizioni estreme. Recentemente a Potenza, nella sala A della Palazzina uffici dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, si è svolta una cerimonia celebrativa per i 40 anni di attività del servizio di elisoccorso. Nel corso di questi anni, dei quali 19 sotto la diretta responsabilità del nosocomio potentino e dal 2004 sotto la gestione dell’Azienda Sanitaria Locale, il servizio ha operato con dedizione e competenza.

Le due basi operative Hems sono attive a Potenza e a Matera e in ogni missione è presente un’équipe sanitaria specializzata, composta da un medico anestesista e un infermiere d’emergenza per assicurare tempestività e massima efficacia negli interventi. Nel luglio scorso è stato compiuto un ulteriore passo: una nuova flotta di elicotteri di ultima generazione garantisce velocità, capacità operativa, affidabilità e sicurezza.

“Con l’arrivo di mezzi di ultima generazione – ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr Cosimo Latronico – si rafforza l’impegno della Regione a garantire un servizio di emergenza-urgenza moderno ed efficiente, capace di raggiungere rapidamente ogni angolo del territorio, dal centro delle città alle aree più interne e difficili da raggiungere, offrendo sicurezza e qualità delle cure. La ricorrenza dei 40 anni dell’elisoccorso in Basilicata rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche un segno concreto della dedizione e della professionalità con cui questo servizio ha saputo crescere ed evolversi. A tutti gli operatori che in questi anni hanno contribuito con competenza, sacrificio e passione va il mio più sincero ringraziamento. È grazie a loro se oggi possiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli di avere costruito un sistema capace di salvare vite ogni giorno”.

“Questi quarant’anni raccontano una storia di professionalità, sacrificio e capacità di evolversi per rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini – ha affermato il Direttore Generale Giuseppe Spera -. Il merito va dato a tutti gli operatori sanitari che negli anni hanno contribuito: dal dottor Luigi De Trana al dottor Libero Mileti e ai dottori Salvatore Latronico, Antonio Colangelo e Alfredo Mango. Un ruolo fondamentale ha avuto e continua ad avere anche l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e il dottor Rizzo che, in un momento molto complicato per il reclutamento di specialisti, si adoperano per rendere possibile un efficace funzionamento quotidiano”.