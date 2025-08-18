Continuano le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri sul ritrovamento di un cadavere nei pressi della strada Bussentina nel giorno di Ferragosto. Il corpo, ritrovato riverso su un guardrail nel territorio di Santa Marina, aveva una fascetta da elettricista al collo.

Stamattina all’ospedale di Sapri il medico legale Adamo Maiese ha effettuato l’autopsia sulla salma dello sventurato. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un gesto estremo, ma le ipotesi sono ancora tutte aperte.

Sul fronte delle indagini, dopo il ritrovamento di una Fiat Panda poco distante dal luogo in cui era riverso il cadavere, è stato confermato che l’intestatario dell’auto è la vittima.

Si tratta di un uomo di 76 anni residente nella frazione Massascusa del comune di Ceraso dove pare vivesse da solo.

La salma si trova attualmente nell’obitorio dell’ospedale di Sapri in attesa del rilascio da parte dell’Autorità Giudiziaria.

