San Rocco. La comunità di Picerno sorteggiata per portare a spalla il Santo in provincia di La Spezia

C’è anche Picerno tra le comunità italiane sorteggiate per portare a spalla la statua di San Rocco nella manifestazione religiosa nazionale in programma in provincia di La Spezia il prossimo giugno.

Una notizia che ha riempito di gioia la comunità picernese, una delle 2.897 comunità italiane dov’è vivo il culto per San Rocco e dove ogni anno, ad agosto, viene festeggiato. L’iniziativa è in programma sabato 11 e domenica 12 giugno a Piana Battolla. E’ una frazione di circa 1300 anime situata nel comune di Follo, nella bassa Val di Vara in Liguria.

Sono migliaia le persone attese nella piccola comunità in occasione di questa manifestazione nazionale promossa dall’associazione europea “Amici di San Rocco”, fondata da Fratel Costantino De Bellis, che sarà presente in terra ligure. Nella due giorni in Liguria si terrà un incontro di fede e spiritualità e il terzo concorso nazionale d’arte “Un dipinto per San Rocco”.

“Soddisfazione per il sorteggio – ha dichiarato il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri – sarà un onore per il costituendo gruppo di portatori del Santo andare in trasferta a rappresentare la comunità cattolica di Picerno in un contesto così prestigioso”.

In Basilicata ci sono anche altri gruppi, oltre a quello di Picerno, legati all’associazione nazionale “Amici di San Rocco”. Si tratta di Ruoti e Venosa, nel Potentino, dove si venera il Santo.