San Pietro al Tanagro:rifiuti e staccionate divelte nel Parco dei Mulini. Cittadini indignati sui social

Il Parco dei Mulini a San Pietro al Tanagro è uno dei luoghi più incantevoli dal punto di vista naturalistico del Vallo di Diano. Spesso usato per eventi o semplicemente come “set fotografico” per matrimoni, è caratterizzato da spazi per pranzare all’aria aperta e, soprattutto, dalla presenza di antichi mulini con macina in pietra che riportano con la mente ad un’altra epoca.

Probabilmente quando c’era più rispetto per ciò che ci circonda, dato che sono recenti una serie di immagini postate su Fb dai cittadini che denunciano dei veri e propri atti vandalici ai danni del Parco.

Le staccionate in legno sono state divelte in più punti, mentre una compostiera installata dai bambini che hanno frequentato il campo estivo è stata letteralmente distrutta.

I rifiuti, inoltre, vengono spesso abbandonati dopo i pic nic e fanno bella mostra di sè in quello che dovrebbe restare un posto incontaminato e contraddistinto esclusivamente dal verde.

Ancora una volta, dunque, la mano incivile dell’uomo danneggia uno dei fiori all’occhiello del territorio valdianese, meta di numerosi turisti che ogni anno si recano al Parco di località Setone incuriositi dai mulini e dalla natura circostante. La richiesta che proviene dai cittadini a mezzo social è quella di istituire un regolamento per chi vi accede, ma soprattutto di portar via con sè i sacchetti della spazzatura dopo i pranzi all’aperto.

– Chiara Di Miele –