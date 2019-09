Caselle in Pittari in festa per i 100 anni di nonna Angela Fiscina

Caselle in Pittari in festa, nella giornata di ieri, per i 100 anni di Angela Fiscina.

Il sindaco Giampiero Nuzzo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ha espresso a nonna Angela i migliori auguri e le sincere felicitazioni per lo straordinario traguardo raggiunto. Tutta la comunità di Caselle in Pittari ha partecipato ai festeggiamenti e condiviso la felicità della famiglia della neo centenaria.

Casalinga, vedova dal lontano 1982, nonna Angela ha cresciuto ben 9 figli oltre ad uno di latte che ha fatto parte integrante della famiglia. Alcuni dei suoi figli sono emigrati per lavoro in Italia e all’estero. Angela ha accudito con grande cura e dedizione tutti loro e ha spento la centesima candelina circondata dall’affetto dei suoi cari e dei tantissimi nipoti che non le hanno mai fatto mancare calore e vicinanza.

Nel corso della sua vita ha sempre mangiato in maniera sana, equilibrata, seguendo spesso i dettami della dieta mediterranea, mantenendo i ritmi di una vita regolare e moderata, prodigandosi sempre per la famiglia. Anche sua madre raggiunse il traguardo del 100° compleanno.

Caselle in Pittari da ieri può annoverare tra i suoi concittadini ben tre centenari, confermandosi tra le comunità più longeve.

– Chiara Di Miele –