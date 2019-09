Scontro tra due auto a Sala Consilina nei pressi di via Pozzillo. Ferite due persone di Bellosguardo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Sala Consilina in via Madonna delle Grazie all’incrocio con via Pozzillo.

Per cause in corso d’accertamento, un’Alfa Romeo 147 con a bordo un uomo di Rofrano e una Ford Focus con a bordo un uomo e una donna di Bellosguardo si sono scontrate.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i due a bordo della Ford Focus al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Presenti per i rilievi del caso i Carabinieri della Stazione di Sala Consilina e gli agenti della Polizia Municipale.

– Annamaria Lotierzo –