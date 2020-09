San Pietro al Tanagro:il 6 settembre inaugurazione del presidio di supporto al cittadino di “+ Insieme Onlus”

Domenica 6 settembre alle ore 18.30 l’associazione “+ Insieme Onlus” inaugura nella propria sede in via Roma a San Pietro al Tanagro il presidio permanente di supporto al cittadino, un servizio offerto in forma gratuita.

Saranno offerti diversi servizi tra cui l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, della temperatura, della glicemia, del colesterolo e saranno organizzati eventi protetti.

Il punto di ascolto, formazione, screening, prevenzione e supporto gratuito vede la partecipazione del dottor Silvio Saponara, Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

– Chiara Di Miele –