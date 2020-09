Brillante traguardo a Caggiano. La signora Maria Valisena compie un secolo di vita

E’ un giorno straordinario per la comunità di Caggiano ed in particolare per la signora Maria Valisena, nata il 4 settembre 1920 e che oggi raggiunge lo splendido traguardo dei 100 anni.

Questa mattina, insieme al vicesindaco Pasquale Lamattina e al Comandante della Polizia Municipale, Luogotenente Gelsomino Pepe, il sindaco Modesto Lamattina ha consegnato alla neo centenaria il suo atto di nascita e una targa ricordo a nome di tutta la cittadinanza come fulgido esempio di vita e prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti un modello di vita da seguire e che sono da sempre alla base della comunità caggianese.

“In un momento particolare come questo abbiamo ritenuto importante condividere con la signora Maria e la sua famiglia la gioia per questo traguardo – afferma il sindaco Lamattina – . Un pensiero a lei e a tutti gli anziani che hanno contributo alla crescita e allo sviluppo del nostro paese e che in questo periodo sono i più a rischio in questa emergenza epidemiologica“.

Stamattina è stato consegnato dal presidente del Circolo Sociale Anziani Angelo Morrone e da alcuni componenti del direttivo il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore”, assegnato di diritto a tutti i caggianesi centenari.

– Chiara Di Miele –