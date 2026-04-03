Scoperto a spacciare stupefacenti mentre si trova agli arresti domiciliari.

E’ quanto accaduto a San Pietro al Tanagro dove un 43enne è stato assicurato alla Giustizia grazie ai controlli serrati disposti dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina diretta dal Capitano Veronica Pastori.

Nonostante si trovasse in regime di detenzione domiciliare dovuta a precedenti reati, l’uomo avrebbe continuato a smerciare droga.

I militari dell’Arma hanno così proceduto al suo arresto e l’Autorità Giudiziaria, alla luce dei fatti contestati, ha disposto un aggravamento della pena a suo carico. Per questo motivo è stato trasferito in carcere.